الرئاسة التركية: أردوغان وترامب أكدا أهمية تعزيز قوة الردع لدى حلف الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على أهمية الخطوات التي يتعين اتخاذها لتعزيز "القوة الرادعة للحلف"، باعتبارهما الحليفين الرئيسيين للناتو.



وأوضح بيان للرئاسة التركية أن الرئيسين التقيا في لاهاي، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، والقضايا الإقليمية والعالمية، وفقا للبيان.

وأكد الرئيس أردوغان أن البلدين "يتمتعان بإمكانات هائلة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الطاقة والاستثمار، وأن تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، من شأنه أن يُسهل تحقيق هدف حجم التبادل التجاري الإجمالي ليصل إلى 100 مليار دولار".

ورحب أردوغان بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "الذي تحقق بفضل جهود الرئيس الأمريكي ترامب"، وأكد على "أهمية الحوار الوثيق لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن"، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.