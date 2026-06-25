طلاب الثانوية العامة المكفوفين بالمنيا عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: مباشر ومناسب للوقت

أدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة للمكفوفين بالمنيا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك ضمن اختبارات الدور الأول للصف الثالث الثانوي.

وأكد كل من محمد جاد حسين، وعلي محمود، وأحمد فاروق، من الطلاب المكفوفين، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية جاء مباشرًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، ومناسبًا للوقت المحدد.

من جانبه، أعلن صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن اليوم شهد انعقاد لجنة لطلاب الثانوية العامة للمكفوفين لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وبلغ عددهم 65 طالبًا وطالبة، باللجنة رقم 2190 بمقر مدرسة النور للمكفوفين بمجمع مدارس كفر المنصورة، على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/2026.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، لـ"الشروق"، أنهم أدوا اختبار اللغة الأجنبية الثانية داخل لجنة متخصصة، وأن نظام الامتحانات للمكفوفين لا ينقسم فيه الطلاب إلى شعبة علمية أو أدبية، بل يؤدون امتحاناتهم في مواد أساسية وموحدة، مشيرًا إلى الحرص على توفير جميع سبل الأمان والراحة لطلاب الثانوية العامة 2026 من المكفوفين، من أجل أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وكان طلاب الثانوية العامة 2026 قد أدوا، الثلاثاء الماضي، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بانتظام وانضباط تام داخل 91 لجنة امتحانية استقبلت طلاب الثانوية العامة بمراكز المحافظة، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتنسيق مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، والتي لم تسجل أي شكاوى من الامتحانات.