بيان خليجي أمريكي يشدد على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الخميس، ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، ومنع طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي، مع التشديد على أن تحقيق الأمن الدائم في المنطقة يتطلب أيضاً التصدي لصواريخها الباليستية، وطائراتها المسيّرة ودعمها للجماعات الوكيلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، بحسب موقع الشرق الإخباري .