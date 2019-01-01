مصطفى الفقي: صداقة عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كانت نقطة ضعف لكليهما

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إن الصداقة التي جمعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، كانت بمثابة نقطة ضعف لكليهما معًا.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء: "إلى حد كبير جدًا، كانت العلاقة بينهما ارتباطية وشديدة للغاية"، لافتًا إلى انتقاد "عامر" على خلفية عدوان 1956.

وتابع: "وجم في مرحلة معينة، بدأوا يكلموا عبد الناصر، إن عبد الحكيم عامر بيعملك مشاكل أو أحد نقاط الضعف في تعاملك مع القوى الأخرى"، مشيرًا إلى أن "عامر" كان يتمتع بشعبية كاسحة داخل الجيش في ذلك الوقت، بينما كان عبد الناصر يبدو بعيدًا عنه.