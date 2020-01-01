صحيفة صينية: بكين وواشنطن قد تستأنفان المفاوضات التجارية في أغسطس

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية إنه من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في أغسطس المقبل على الرغم من التصاعد خطير في التوترات بين البلدين.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الصادرة في هونج كونج عن مصدر مطلع، فمن المتوقع أن يجري المفاوضون التجاريون من الصين والولايات المتحدة محادثات رسمية قريبًا لتقييم تنفيذ الاتفاق التجاري المؤقت الذي وقع عليه الجانبان في بداية العام.

وقالت الصحيفة إن الصين زادت بشكل كبير من مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية في الأشهر الأخيرة لكنها لا تزال أقل بكثير مما وعدت به في اتفاقية "المرحلة الأولى" نظرا لجائحة فيروس كورونا، ومع ذلك يقول المراقبون إن الإغلاق المتبادل لقنصليتي الصين والولايات المتحدة على أراضي كل منهما، فضلاً عن مجموعة من القضايا الأخرى، يمكن أن يقوض أي تقدم أحرزه الجانبان بشأن التجارة.

ونقلت عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه من المتوقع أن يجري رئيس الفريق المفاوض الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، والرئيس المشارك للفريق الأمريكي، الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، محادثات في أغسطس المقبل.

وقال المصدر إنه بموجب الشروط العامة للاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في 15 يناير وبدأ سريانها بعد شهر، ينبغي إجراء محادثات رفيعة المستوى كل ستة أشهر، مضيفا أن الاجتماع سيمثل "نقطة انعطاف مهمة" تتيح لكلا الجانبين تقييم التقدم المحرز في الاتفاق.

ومع ذلك، أشار المصدر إلى أنه إذا كانت هناك رغبة أقل من الجانبين للانخراط سويا في الوقت الحالي بسبب التوترات السائدة بين واشنطن وبكين فقد يتفقان على أن محادثة هاتفية جرت بين ليو ولايتهايزر في 8 مايو الماضي قد استوفت شرط "الاجتماع".

ونوهت الصحيفة بأن العلاقات الصينية الأمريكية ظلت في حالة من السقوط الحر لمعظم عام 2020، حيث اصطدم الجانبان حول مجموعة من القضايا، بداية من أصول فيروس كورونا، ووصولًا إلى التجارة وهونج كونج وشينجيانج وبحر الصين الجنوبي والأيديولوجيا.