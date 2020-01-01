اليابان: إصابات كورونا تتجاوز 30 ألف حالة

أكدت السلطات اليابانية 468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 30 ألف، من بين ذلك أكثر من 700 حالة، تم تحديدها على متن سفينة الرحلات دياموند برينسيس، التي رست قرب طوكيو في وقت سابق من هذا العام، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في اليابان الآن 30 ألفا و208 حالات.

ويشمل ذلك حالات تم العثور عليها خلال فحوصات الحجر الصحي بالمطارات و712 حالة على متن السفينة "دياموند برينسيس".

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1007، من بين ذلك 13 من السفينة السياحية.

وقالت وزارة الصحة إنه حتى أمس الجمعة، كان 68 شخصا يعانون من أعراض حادة.

وخرج 21 ألفا و987 من المستشفيات، من بينهم 659 كانوا على متن السفينة "دياموند برينسيس"

وكانت حاكمة طوكيو، كويكي يوريكو قد ذكرت في وقت سابق أنه تم تأكيد 295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي تجاوز فيه عدد الإصابات 200 حالة واليوم الـ17 على التوالي الذي تجاوز فيه العدد 100.

وبلغ إجمالي الإصابات في طوكيو الآن عشرة آلاف و975 حالة.