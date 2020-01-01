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تقرير: موليكا يحسم انتقاله لـ ليل الفرنسي

محمد الهادي
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 3:17 م

وافق الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي، على الانتقال لصفوف ليل الفرنسي، بحسب ما نقلته قناة "CANAL+" الفرنسية.

وذكر موقع "Foot RDC" الكونغولي أن القناة الفرنسية أعلنت موافقة مهاجم مازيمبي على الانتقال لفريق ليل ومن ثم الرحيل لصفوف موسكورن البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي على سبيل الإعارة.

وأضاف الموقع الكونغولي أن الاتفاق الذي تم بين اللاعب ونادي ليل الفرنسي يمهد الطريق للمفاوضات بين الأخير وإدارة مازيمبي لإنهاء الصفقة.

وكشف الموقع أن قيمة انتقال موليكا - 20 عاما - تقدر بـ 2 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب، قبل أن يؤكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أن ناديه لا يفكر حاليا في ضم مهاجم أجنبي.


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