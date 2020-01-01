وزير الأوقاف: غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مكان سوى مسجد السيدة نفيسة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم حسم الأمر بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن نفس الإجراءات التي تمت في عيد الفطر، هي التي ستتبع في عيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه سيتم إعلان خطبة عيد الأضحى من مسجد واحد عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، وهو مسجد السيدة نفيسة وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف فقط، مشيرًا إلى أنه غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مسجد أو أي ساحة أو مكان عام أو خاص باستثناء مسجد السيدة نفيسة.

وتابع أنه سيسمح لباقي الأئمة أو عمال المساجد بالدخول للمساجد، وعدم فتحها للمصليين أو المكبرين، مع السماح بتشغيل مكبرات الصوت لسماع تكبيرات العيد نقلًا عن إذاعة القرآن الكريم.