التنمية المحلية: طلاء واجهات 125 ألف مبنى وعمارة سكنية في المحافظات

• شعراوي: قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، انتهاء المحافظات من واجهات طلاء 125 ألف مبنى وعمارة سكنية، مؤكدا استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن.

وأضاف، في بيان له اليوم الأحد، أن المباني التي تم طلاء واجهاتها بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثير فى المحافظات، مشيرًا إلى جهود المحافظات فى استكمال أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية.

وتابع: "محافظة أسوان انتهت من طلاء 56 ألفا و582 مبنى، بجانب انتهاء محافظة الدقهلية من طلاء 24 ألفا و788 مبنى، وانتهاء محافظة قنا من طلاء 5961 مبنى، فى حين انتهت محافظة الأقصر من طلاء 5613 مبنى".

وأوضح أنه وفقًا لقرار مجلس المحافظين، لن يتم إدخال أي مرافق لأي عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى، وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقاً للون الذى تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

وأكد أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، لافتا إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهاتها، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها.

وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور كبير وهام فى مساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف الذى تسعى الدولة إلى تنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالى للمدن المصرية، موجها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية فى بعض المحافظات وتعميمها فى محافظات أخرى.