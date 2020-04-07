شقيق الطبيبة المقتولة بـ11 طعنة: أهل زوجها تركوها تنزف لمدة ساعتين

تأثر الدكتور محمود يوسف، شقيق الطبيب التي قتلها زوجها بـ11 طعنة، خلال حديثه عما تعرضت له أخته، قائلًا وهو يبكي: «أناشد وزير الداخلية سرعة القبض على هذا المتهم الخائن، والنائب العام القبض على أهله وكل من اشترك معه في الجريمة».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن أخته تزوجت منذ 3 سنوات وأنجبت من زوجها 3 أبناء، منوهًا إلى أن المشكلات بدأت بعد الزواج؛ بسبب عدم رغبته في الصرف عليها.

وأشار إلى أن والدته تدخلت لتيسير الأمور بين الطرفين أكثر من مرة، قائلًا إن الزوج وعده بالصرف على أخته وأخبره أنه سيساعدهم إذا لم تكن الظروف جيدة.

وذكر أنه فوجئ منذ 6 أشهر بمكاملة من أخته أخبرته فيها أن زوجها مد يده عليها وضربها وفتح لها فمها، متابعًا: «كنا مصممين على طلاقها منه ولكنها قررت العودة من أجل الأولاد بعد محاولات عدة للصلح».

ولفت إلى أن الزوج هارب حتى اللحظة ولا معلومات عنه، فضلًا عن أنه لا يعاني من أمراض نفسية، قائلًا إن أهله ساعدوا المتهم على إخفاء آثار الجريمة وتركوها تنزف لمدة ساعتين.

وتابع: «عندما ذهبوا بها إلى المستشفى قالوا إن وقع عليها لوح زجاج، واتصلوا بالإسعاف رغم أن أخوه عنده سيارة، لأنهم كانوا مشغولين بإخفاء آثار الجريمة.. والأطباء قالوا إن الطعنة الأولى في ظهرها وهو دليل على الخيانة والغدر».

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة برئاسة العقيد محمد منير مفتش المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة طبيبة إثر تلقي 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدي عبدالهادى 29 سنة طبيب أسنان وفر هاربا.