صحة المنيا تحرر 55 مخالفة لمنشآت غذائية وتعدم 387 كيلو جرام أغذية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة؛ بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وطالب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المجازر والسلخانات ونقاط الذبيح والأسواق وعلى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا؛ لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك فى الفترة من 20 يوليو حتى23يوليو الجاري، وأضاف انه تم المرور على 130 منشأة غذائية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 55 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 387 كيلو جرام أغذية مختلفة، وتم سحب 83 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.