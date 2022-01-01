إزالة 9 حالات تعدٍ بنطاق 3 مراكز في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أي تعدٍ جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.



وقال المحافظ، في بيان صحفى اليوم، إن الوحدات المحلية

بمدن ومراكز المحافظة شنت حملات لإزالة التعديات بصفة دورية، والتي أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ بنطاق 3 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 2348 متر عبارة عن إزالة حالة تعدٍ بمساحة 2040 مترا بأبو حمص، و7 حالات تعدٍ بمساحة 295 مترا بكفر الدوار، بالإضافة إلى حالة تعدٍ بمساحة 13 مترا بالمحمودية.