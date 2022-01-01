فون دير لاين: جميع الدول الأوروبية بحاجة للتعاون لمواجهة أزمة الغاز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوزولا فون دير لاين، إن الدول الأوروبية التي لا تعتمد على الغاز الروسي تحتاج لإظهار التضامن مع تلك المضطرة للمشاركة في جهود الاستعداد لانقطاع إمدادات الوقود الوشيك.

وقالت فون دير لاين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مقرر غدا الثلاثاء: "حتى الدول الأعضاء التي لا تشتري أي غاز روسي تقريبا لا يمكنها النجاة من آثار التوقف المحتمل للإمدادات في سوقنا الداخلي".

وأضافت أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي متشابكة بشكل وثيق، مؤكدة أن أزمة الغاز سوف تؤثر على كل دولة عضو بشكل أو بآخر.

وقالت فون دير لاين: "لهذا فإنه من المهم أن تكبح جميع الدول الأعضاء الطلب، وأن يزيد الجميع من المخزون ويتقاسمه مع الأعضاء الأكثر تضررا".

جاءت تعليقات المسؤولة الأوروبية في أعقاب انتقادات أطلقتها كل من إسبانيا والبرتغال ضد خطة طوارئ الغاز التي اقترحتها المفوضية. ووصفت الحكومة البرتغالية الخطة بأنها "لا يمكن الدفاع عنها"، وقالت إن استهلاك الغاز في البرتغال "ضرورة مطلقة".

وتدعو خطة المفوضية الأوروبية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15% على الأقل في الفترة من أول أغسطس إلى 31 مارس، مع السماح بطلب المزيد من الخفض للاستهلاك في حالة حدوث أزمة غاز خطيرة.

وعلى الرغم من معارضة بعض الأعضاء، أعربت فون دير لاين عن ثقتها في أن المقترحات سوف تحصل في النهاية على الموافقة.