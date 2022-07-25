أحمد السقا عضو لجنة تحكيم مهرجان النيل للإبداع الدرامي

انضم الفنان أحمد السقا، إلى لجنة تحكيم مهرجان النيل للإبداع الدرامي الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية، وتترأس اللجنة المخرجة أنعام محمد علي.



وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأحسن إخراج، وأحسن صورة أحسن موسيقى وتتر، وأحسن مسلسل، وأحسن مؤلف، على أن يقام مؤتمر صحفي للمهرجان أول أغسطس للكشف عن التفاصيل.



وفي سياق آخر، يواصل السقا تحضيرات مسلسله الجديد "وزن ريشة" المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، والذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، حيث تم تحديد منتصف شهر أغسطس المقبل موعدا لبدء تصوير أول مشاهد العمل بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.



ويضع السقا، اللمسات النهائية على المشاهد الأخيرة المتبقية فى فيلم "السرب" والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الوطنية اذ يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



وفيلم "السرب" من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، ونيللي كريم، ودياب، وقصي خولي، وكريم فهمي، ومصطفى فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبد المغني، ومحمد ممدوح، وأحمد حاتم، وإسلام جمال وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.



يشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخرا في السينمات فيلم "العنكبوت"، والذي يشارك في بطولته منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، والراحل زكي فطين عبد الوهاب، وأكرم الشرقاوي، ومحمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، وشيكو، وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.