فوز مثير لفلسطين على السودان في كأس العرب للشباب

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فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره السوداني 5 / 3، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العرب للشباب ، المقامة حاليا في السعودية.

وتقدم المنتخب الفلسطيني في الدقيقة 31 عن طريق محمد محمود، قبل أن يدرك عمر فوزي التعادل للمنتخب السوداني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 49 سجل محمد أحمد الهدف الثاني للمنتخب السوداني، لكن منير البدارين نجح في إدراك التعادل للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 63.

واستعاد المنتخب السوداني تقدمه مجددا في الدقيقة 68 عن طريق أمجد إبراهيم، ثم أدرك قيس الحطاب التعادل للمرة الثالثة للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل محمد صندوقة الهدف الرابع للمنتخب الفلسطيني، قبل أن يضيف داني درياس الهدف الخامس بعد ذلك بخمس دقائق.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الأول برصيد ثلاث نقاط بالمشاركة مع منتخب المغرب، فيما يحتل منتخب السودان المركز الثالث والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتختتم منافسات المجموعة السادسة بالمباراة التي تجمع بين منتخبي فلسطين والمغرب يوم الخميس المقبل.