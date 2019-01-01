باروندو يستمر مع منتخب اليد حتى بطولة العالم 2023

يستمر الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد مع الفراعنة بعد أن تم تجديد عقده مع الاتحاد المصري حتى بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في بولندا والسويد في الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023 .

ونفى باروندو الأنباء التي أشارت لرحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة الحالية بعد نهائي بطولة أمم إفريقيا التي توجت بها مصر.

وقال مصدر باتحاد اليد لـ "الشروق" أن باروندو تم تجديد عقده في مايو الماضي حتى بطولة العالم 2023 ببولندا والسويد بنفس الشروط القديمة.

وأضاف المصدر أن باروندو سوف يقود مصر في بطولة العالم المقبلة على أن يتم دراسة الوضع بعد البطولة.