باروندو يستمر مع منتخب اليد حتى بطولة العالم 2023

يستمر الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد مع الفراعنة بعد أن تم تجديد عقده مع الاتحاد المصري حتى بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في بولندا والسويد في الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023 .
ونفى باروندو الأنباء التي أشارت لرحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة الحالية بعد نهائي بطولة أمم إفريقيا التي توجت بها مصر.
وقال مصدر باتحاد اليد لـ "الشروق" أن باروندو تم تجديد عقده في مايو الماضي حتى بطولة العالم 2023 ببولندا والسويد بنفس الشروط القديمة.
وأضاف المصدر أن باروندو سوف يقود مصر في بطولة العالم المقبلة على أن يتم دراسة الوضع بعد البطولة.
وتقع مصر في المجموعة السابعة ببطولة العالم مع منتخبات أمريكا وكرواتيا والمغرب
وانتهى عقد باروندو بعد نهاية منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر مؤخرًا وشهدت تتويج مصر باللقب بعد الفوز على الرأس الأخضر في النهائي بنتيجة 37–25.
ووضع اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين شرطًا لاستمرار المدرب الإسباني، وهو التفرغ للمنتخب الوطني فقط وترك تدريب نادي ميلسونجين الألماني الذي تعاقد معه في سبتمبر من العام الماضي.
وتولى باروندو تدريب مصر في عام 2019 نجح خلاها في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2020 و 2022 وتحقيق فضية دورةألعاب البحر المتوسط بالجزائر 2022 والمركز السابع في بطولة العالم 2021 بمصر والمركز الرابع في أولمبياد طوكيو كأول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ .
باروندو (42 عاما) سبق له التتويج مع فارادار المقدوني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد عام 2019 ليتوج بعدها بجائزة أفضل مدرب في أوروبا من نفس العام .