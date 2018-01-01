 تقرير: محكمة باكستانية تؤجل إصدار قرار بشأن تشكيل لجنة لنظر قضية البنجاب - بوابة الشروق
الإثنين 25 يوليه 2022 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟
النتـائـج تصويت

تقرير: محكمة باكستانية تؤجل إصدار قرار بشأن تشكيل لجنة لنظر قضية البنجاب

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 8:56 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 8:56 م

قالت لجنة تتألف من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا في باكستان إنها ترغب في الاستماع إلى مرافعات المحامين قبل تشكيل لجنة تضم عددا أكبر من القضاة للفصل في قضية صحة انتخاب رئيس وزراء اقليم البنجاب، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تليفزيون "جيو" الباكستاني.

وقد ناشدت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شاهباز شريف المحكمة العليا تشكيل لجنة تضم عددا أكبر من القضاة.

كان حزب المعارضة، حركة الانصاف، بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أطيح به في نيسان/أبريل، قد طعن في انتخاب حمزة شهباز رئيس وزراء إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان في الأسبوع الماضي، وطالب المحكمة العليا بإلغاء فوز شهباز بالانتخابات.

وطالب خان بإجراء انتخابات وطنية جديدة بعد فوز حزبه الكاسح في الانتخابات التكميلية بإقليم البنجاب.

وقال خان عبر تويتر: "أي مسار آخر لن يؤدي سوى إلى مزيد من الغموض السياسي والفوضى الاقتصادية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك