أوسوريو يؤجل حسم موقف عمرو السيسي من المشاركة أمام المنستيري

ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليومين المُقبلين لحسم موقفه من إمكانية مشاركة عمرو السيسي لاعب خط الوسط مع الفريق في مستهل مشواره ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وذلك رغم تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وكان الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة قد منح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابة بكاحل القدم.

ويحسم أوسوريو موقف السيسي من المشاركة في ضوء التدريبات القادمة، حيث استقر بشكل كبير على الدفع بمحمد أشرف "روقا" بشكل أساسي في المباراة المقبلة ضد الاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة المنستيري مساء الجمعة على أن يلاقي كل من الشباب والنصر لاحقا ضمن دور المجموعات.