بريطانيا تحث الحكومة الإسرائيلية على بناء توافق وتجنب الانقسام

حثت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية على تجنب الانقسام والحفاظ على استقلال النظام القضائي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إنه "في حين أن الترتيبات الدستورية الإسرائيلية الدقيقة هي مسألة تخص الإسرائيليين، فإننا نحث الحكومة الإسرائيلية على بناء توافق وتجنب الانقسام"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء البيان، الذي نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بعد يوم من إقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مشروع قانون يحد من دور المحكمة العليا في مراقبة قرارات الحكومة.

وأضاف البيان أنه "على الحكومة الإسرائيلية "ضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات واستقلال القضاء الإسرائيلي".

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، أمس الاثنين، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".