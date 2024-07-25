موراي ينسحب من منافسات فردي التنس في أولمبياد باريس

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أعلن نجم التنس البريطاني المخضرم أندي موراي، الفائز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد، اليوم الخميس انسحابه من منافسات فردي الرجال في أولمبياد باريس ومشاركته فقط في منافسات الزوجي رفقة دان إيفانز.

وقال موراي (37 عاما) إن هذه الدورة الأولمبية الصيفية ستكون آخر بطولة يشارك بها في مسيرته.

وعانى موراي من تكرار الإصابات بما في ذلك الخضوع لعملية تغيير مفصل الفخذ في 2019 كما خضع لجراحة الشهر الماضي لإزالة كيس من العمود الفقري.

وانسحب موراي من منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون الشهر الجاري وخاض مباراة واحدة في منافسات الزوجي رفقة شقيقه الأكبر جيمي.

وقال موراي اليوم الخميس "اتخذت قرار الانسحاب من منافسات الفردي من أجل التركيز على منافسات الزوجي مع دان، تدريباتنا سارت بشكل رائع ونلعب بشكل جيد سويا".

وأضاف "أتطلع حقا لبداية المشوار وتمثيل بريطانيا مرة أخرى".