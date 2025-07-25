القيادة المركزية الأمريكية: قتل قيادي في داعش و2 من أبنائه بغارة شمالي سوريا

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سنتكوم: كانوا يشكلون تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف وكذلك للحكومة السورية الجديدة

- لم يُصب أي مدني في الغارة بمن فيهم 3 نساء و3 أطفال كانوا أيضًا في موقع الهدف

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، قتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي إثر غارة جوية على مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت "سنتكوم"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أنها "قتلت قياديا بارزا في داعش و2 من أبنائه في غارة نُفذت فجر اليوم (الجمعة) في مدينة الباب".

وأضافت: "نفذت قواتنا غارة جوية على مدينة الباب، أسفرت عن مقتل ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء، وعبد الرحمن ضياء زوبع، وجميعهم منتمون للتنظيم الإرهابي، ويشكلون تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة".

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، لم يُصب أي مدني في الغارة، بمن فيهم 3 نساء و3 أطفال "كانوا أيضا في موقع الهدف".

وبهذا الخصوص، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة إرهابيي داعش أينما كانوا"، وفق المنشور ذاته.

وأضاف كوريلا: "إرهابيو داعش ليسوا آمنين حيث ينامون ويعملون ويختبئون".

وتابع: "إلى جانب شركائنا وحلفائنا، تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بالقضاء التام على إرهابيي داعش الذين يهددون المنطقة وحلفاءنا ووطننا".

ولم تذكر القيادة المركزية تفاصيل إضافية عن العملية، فيما لم يصدر تعليق من الحكومة السورية على الحادثة حتى الساعة 15:44 (ت.ج).

وفي 26 مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على خلايا لتنظيم "داعش" بريف دمشق، وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.