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انتقدت الولايات المتحدة بشدة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية، واصفة الخطوة بأنها متهورة ومدمرة لجهود السلام.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الخميس: "هذا القرار المتهور يخدم فقط دعاية حماس ويعيق السلام"، وفق إدعائه.

وأضاف أن هذه الخطوة "صفعة على وجه" ضحايا مذبحة 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حماس وجماعات متطرفة أخرى في إسرائيل"، بحسب وصفه.

وكان ماكرون قد قال أمس الخميس على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إنه يعتزم الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وردد بيان روبيو انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن خطوة ماكرون ستكافئ الإرهاب. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".

يذكر أن الولايات المتحدة هي أقرب حلفاء إسرائيل.