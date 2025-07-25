 خطوة مدمرة لجهود السلام.. واشنطن تنتقد إعلان ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية - بوابة الشروق
الجمعة 25 يوليه 2025 10:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

خطوة مدمرة لجهود السلام.. واشنطن تنتقد إعلان ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:38 ص

انتقدت الولايات المتحدة بشدة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية، واصفة الخطوة بأنها متهورة ومدمرة لجهود السلام.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الخميس: "هذا القرار المتهور يخدم فقط دعاية حماس ويعيق السلام"، وفق إدعائه.

وأضاف أن هذه الخطوة "صفعة على وجه" ضحايا مذبحة 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حماس وجماعات متطرفة أخرى في إسرائيل"، بحسب وصفه. 

وكان ماكرون قد قال أمس الخميس على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إنه يعتزم الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وردد بيان روبيو انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن خطوة ماكرون ستكافئ الإرهاب. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".

يذكر أن الولايات المتحدة هي أقرب حلفاء إسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك