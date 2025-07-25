حزب صوت الشعب يستنكر الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج: لا تخدم القضية الفلسطينية

أكد حزب صوت الشعب، أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية هو موقف أصيل وثابت ومستقل، ينبع من قناعاتها التاريخية ومسؤولياتها الإقليمية، وليس استجابة لأي ضغوط أو حملات تستهدف تشويه هذا الدور أو النيل من سيادة القرار المصري.



وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن مصر لم تتخلّ يوما عن القضية الفلسطينية، بل كانت في مقدمة الداعمين سياسيًا وإنسانيًا، وتحرّكت في كل المحافل الدولية دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.



وأضاف الحزب، أن التحركات المشبوهة التي تدعو للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج لا تخدم القضية، بل تستهدف النيل من صورة الدولة المصرية وترويج صورة مغلوطة عن موقفها.



وشدد الحزب على أن إرادة مصر في دعم فلسطين لا تحتاج إلى إذن من أحد، ولا يُملى عليها موقف من الخارج، ولن تقبل المساس بكرامتها أو التشكيك في ثوابتها.



وأوضح حزب صوت الشعب أن الدولة المصرية اختارت منذ البداية العمل الصامت والفعّال، من خلال دعم إنساني واسع، ومبادرات سياسية مستمرة للتهدئة وحقن الدماء، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعقيدات.