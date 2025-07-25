 حزب صوت الشعب يستنكر الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج: لا تخدم القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الجمعة 25 يوليه 2025 10:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

حزب صوت الشعب يستنكر الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج: لا تخدم القضية الفلسطينية

علي كمال
نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 9:49 م

أكد حزب صوت الشعب، أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية هو موقف أصيل وثابت ومستقل، ينبع من قناعاتها التاريخية ومسؤولياتها الإقليمية، وليس استجابة لأي ضغوط أو حملات تستهدف تشويه هذا الدور أو النيل من سيادة القرار المصري.


وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن مصر لم تتخلّ يوما عن القضية الفلسطينية، بل كانت في مقدمة الداعمين سياسيًا وإنسانيًا، وتحرّكت في كل المحافل الدولية دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.


وأضاف الحزب، أن التحركات المشبوهة التي تدعو للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج لا تخدم القضية، بل تستهدف النيل من صورة الدولة المصرية وترويج صورة مغلوطة عن موقفها.


وشدد الحزب على أن إرادة مصر في دعم فلسطين لا تحتاج إلى إذن من أحد، ولا يُملى عليها موقف من الخارج، ولن تقبل المساس بكرامتها أو التشكيك في ثوابتها.


وأوضح حزب صوت الشعب أن الدولة المصرية اختارت منذ البداية العمل الصامت والفعّال، من خلال دعم إنساني واسع، ومبادرات سياسية مستمرة للتهدئة وحقن الدماء، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعقيدات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك