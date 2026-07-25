تايوان تمدد برنامجها للتطعيم ضد كوفيد-19 حتى 28 سبتمبر

مددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تايوان اليوم السبت برنامجها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 الممول من القطاع العام، حتى 28 سبتمبر، مشيرة إلى موجة جديدة من الإصابات ومعدلات التطعيم المنخفضة بشكل مستمر بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويسمح البرنامج، الذي من المقرر أن ينتهي في 31 يوليو، لأي شخص يبلغ عمره 6 أشهر فأكثر، والذي لم يحصل على لقاح كوفيد-19 لهذا الموسم، بالحصول على اللقاح مجانا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم السبت.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التمديد بعد أن دخلت تايوان مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية وغرف الطوارئ بنسبة 5ر66% في الأسبوع من 12 حتى 18 يوليو من الأسبوع السابق.

وقال المتحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسينج شو-هوي إن أكثر من 90% من المصابين بحالات شديدة من كوفيد-19، هذا الموسم، لم يحصلوا على لقاح كوفيد-19 لهذا الموسم. وأضاف أن معظم الحالات تم تسجيلها بين البالغين، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.