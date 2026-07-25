قالت مروة فريد ابنة محافظة المنوفية والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، إن تفوقها جاء تتويجًا لسنوات من الاجتهاد، وتحقيقًا لحلم والدها الراحل الذي كانت تتمنى أن تراه يتحقق.

وأضافت مروة، خلال حديثها لـ"الشروق"، أنها علمت بخبر النتيجة من والدتها بعدما تلقت الأخيرة اتصالًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لتهنئتها بتفوقها، مؤكدة أن لحظة معرفتها بالنتيجة كانت من أسعد لحظات حياتها.

وقالت: "فرحت جدا لأني حققت حلم بابا الله يرحمه، وماكنتش متخيلة إني هقدر أحققه لكن الحمد لله ربنا كرمني وحقق ليَّ اللي كنت بتمناه".

وأوضحت أنها بذلت كل ما في وسعها طوال العام الدراسي، وكانت على يقين بأن الله لن يضيع تعبها، مضيفة: "عملت اللي عليَّ، واللي وصلت له ده توفيق وفضل من عند ربنا، وده عوضه الجميل ليا".

وأكدت أن والدتها كانت الداعم الأكبر لها بعد وفاة والدها قبل نحو عام ونصف، قائلة: "ماما كانت بتشجعني دايمًا وتديني الأمل، وكانت أكبر دافع ليا بعد بابا".

وأشارت إلى أن والدها الراحل هو من زرع بداخلها الطموح والإصرار على النجاح، مضيفة: "بابا هو اللي حط فيا الطموح ده قبل ما يتوفى، والحمد لله قدرت أحقق حلمه بفضل الله".

ولفتت إلى أنها اعتادت التفوق منذ الصغر، إذ سبق أن حصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن ذلك منحها ثقة كبيرة في قدرتها على مواصلة النجاح.

واختتمت مروة حديثها برسالة مؤثرة إلى والدها الراحل، قالت فيها: "بحب أشكره على كل اللي عمله لينا، وأقوله: الله يرحمك يا بابا.. وكل الخير اللي كنت بتعمله فضل معانا، والحمد لله قدرت أحقق الحلم اللي كنت تتمناه ليا".