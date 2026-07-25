القابضة للمياه عن انهيار كوبري محطة الفقاعي: في مرحلة تجارب التشغيل ولم تدخل الخدمة

- تقرير فني للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الفحص والتقييم

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن محطة مياه "الفقاعي" بمركز ببا في محافظة بني سويف ما زالت في مرحلة تجارب التشغيل، ولم تدخل الخدمة بعد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر انهيار كوبري مأخذ المحطة، مع تعليقات تشير إلى تسليم وتشغيل المحطة تجريبيا قبل شهر واحد فقط.

وذكرت القابضة للمياه، في بيان توضيحي "لما تم تداوله بشأن عطل مفاجئ بالمحطة"، أن المحطة بطاقة 100 لتر في الثانية، ولم تستلمها شركة مياه الشرب ببني سويف حتى الآن.

في عهدة المقاول

وأضاف البيان أن المحطة تقع حاليا في عهدة مقاول التنفيذ المسئول عنها، موضحة أن إجراءات استلام أي محطة جديدة لا تكتمل إلا عقب انتهاء اختبارات التشغيل التأكيدية كل، بما يضمن مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة لسلامة التشغيل.

تقرير فني

وأشار البيان إلى تكليف المركز القومي للبحوث بإعداد تقرير فني متخصص للوقوف على ملابسات العطل المفاجئ.

وذكرت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة فور انتهاء أعمال الفحص والتقييم الفني الشامل.