البولندية لينيت الصاعدة من التصفيات تهزم جيورجي لتحرز لقب برونكس

حققت البولندية ماجدا لينيت الصاعدة من التصفيات فوزا مفاجئا على الإيطالية كاميلا جيورجي 5-7 و7-5 و6-4 لتحقق أول لقب في مسيرتها في بطولة برونكس المفتوحة للتنس ليل السبت.

وتلقت لينيت المصنفة 80 عالميا، التي كانت تشارك في مباراتها الثامنة بالبطولة، دفعة قوية قبل مباراتها في الدور الأول لأمريكا المفتوحة ضد الأسترالية أسترا شارما هذا الأسبوع.

وبعد تأخرها 2-صفر في المجموعة الأخيرة، أنقذت لينيت أربع نقاط لكسر إرسالها ثم فازت بأربعة أشواط متتالية لتهزم اللاعبة الإيطالية وتنهي واحدا من أفضل الأسابيع في تاريخها.