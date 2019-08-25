قرقاش: الرياض هى من تقرر استمرار مساندتنا لـ«الاستقرار» باليمن

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أمس، إن التحالف السعودى الإماراتى ضرورة استراتيجية فى ظل التحديات واليمن مثال واضح.

وكتب قرقاش فى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «التحالف السعودى الإماراتى ضرورة استراتيجية فى ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات فى عاصفة الحزم وضمن التحالف العربى جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين واستمرارنا فى اليمن ضمن التحالف الذى تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة»، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

وتابع «ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهى التى تقرر استمرار دورنا فى مساندة الاستقرار فى اليمن ضمن التحالف العربى من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودى وأكثر شمولا وخاصة فى الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحورى والقيادى».

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمى باسم قوات «تحالف دعم الشرعية فى اليمن» العقيد الركن تركى المالكى بـ: «أن قوات التحالف تمكنت، أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مدينة خميس مشيط»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» بيانا للمالكى أكد فيه استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد ذكرت فى وقت سابق من أمس، أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف كيه 2 على مطار أبها الدولى جنوب المملكة العربية السعودية.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم قوات الحوثيين باليمن، العميد يحيى سريع، قوله إن سلاح الجو المسير استهدف برج الرقابة فى المطار وكانت الاصابة مباشرة»، مضيفا: «تسببت الهجمات على مطار أبها الدولى فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار».