متحدث الرئاسة: مصر بذلت مجهودا كبيرا في تعاملها مع قضية ريجيني منذ الحادثة وحتى الآن

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، أن اللقاء كان مثمرًا للغاية، وتركز في 3 محاور رئيسية، منها العلاقات الثنائية الكبيرة بين مصر وإيطاليا، والشراكة الاقتصادية بينهما، خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تنفذ الآن في مصر.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، مضيفًا: "الرئيس أكد على أن مصر قامت بمجهود كبير للغاية في السنوات الماضية، منذ هذه الحادثة وحتى الآن، فيما يتعلق بالشفافية الكاملة نحو هذه القضية".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته بمدينة بياريتز بفرنسا، رئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة دول السبع.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس السبت إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.