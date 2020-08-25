اعتذر الفنان تامر حسني لجمهوره، عن وقت طرح أغنية «لينا حياة بعدين»، معلقا: "أنا آسف لو أغنية لينا حياة بعدين نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض. أنا شايف كمية وجع وآلم وجراح في التعليقات مش طبيعية، كام يوم وهغيرلكم المود خالص ودا وعد"، في إشارة منه لاقتراب موعد طرح أغنية "اختراع" التي تجمعه بالفنان محمود العسيلي.

وانتهى تامر حسني ومحمود العيسلي، الأسبوع الماضي، من تصوير كليب أغنية «اختراع»، في الساحل الشمالي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.

وطرح الفنان تامر حسني، قبل يومين، أغنية «لينا حياة بعدين»، وهي تتر الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، والذي يعرض على قناة osn، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

«مدرسة الحب 3» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، أمير كرارة، ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.