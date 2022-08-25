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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء مع طفل بالبحيرة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله شخص يجلس بجوار طفل بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وقيامه بأفعال خادشة للحياء مع الطفل.

وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والطفل المشار إليه، وباستدعاء الطفل ووالدته قررا بمضمون ما سبق، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.