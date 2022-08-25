خاص- عقبة وحيدة تهدد تعاقد الأهلي مع كارلوس كيروش

تزايدت أسهم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لخلافة مواطنه ريكاردو سواريش في قيادة النادي الأهلي، إلا أن تحفظًا وحيدًا يُعد حائلًا دون تولي البرتغالي للمسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ «الشروق» أن كيروش تم طرح اسمه لخلافة سواريش في تولي المسئولية الفنية للأهلي، نظرًا لدرايته ومعرفته الجيدة بالكرة المصرية، واقترابه الشديد من شخصية اللاعبين".

وأضاف:" إلى جانب انتمائه للمدرسة البرتغالية التي دائمًا ما حقق الأهلي فيها نجاحات كبيرة، وحجمه وخبرته في عالم التدريب، بالإضافة إلى تفرغه في الوقت الحالي، وعدم ارتفاع أجره مقارنة بالمديرين الفنيين الكبار الآخرين المعروضين".

وأوضح:" لكن التحفظ الوحيد لدى النادي الأهلي على كيروش هى الأزمة التي أوجدها مع اتحاد الكرة وطريقة تناوله لتلك الأزمة، إلى جانب إمكانية خروجه والحديث في الإعلام عن الأهلي حال حدوث أي خلاف مثلما فعل في الواقعة السابقة مع اتحاد الكرة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تشويه صورة النادي الأهلي التي بناها على مدار سنين طويلة".

وأتم:" ما بين رغبة الأهلي في كل المقومات الموجودة لدى كيروش..وبين التحفظات المأخوذة عليه، لم يتخذ الأهلي أي قرار بالنسبة لكيروش أو المدير الفني الذي سيخلف سواريش الفترة المقبلة".