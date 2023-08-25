قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل، وحتى نهاية شهر أكتوبر، تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الآتي:
• وحدات الإسكان المتميز
3 سبتمبر
- 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1 : 13
4 سبتمبر
- 41 وحدة بالعمارات من 14 : 21
5 سبتمبر
- 37 وحدة بالعمارتين 22 و 23
6 سبتمبر
- 40 وحدة بالعمارتين 24 و 25
7 سبتمبر
لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة
10 سبتمبر
- 42 وحدة بالعمارتين 26 و 27
11 سبتمبر
- 40 وحدة بالعمارتين 28 و 29
12 سبتمبر
- 44 وحدة بالعمارتين 30 و 31
13 سبتمبر
- 44 وحدة بالعمارتين 32 و 34
14 سبتمبر
من تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة
17 سبتمبر
- 44 وحدة بالعمارتين 35 و 36
18 سبتمبر
- 46 وحدة بالعمارتين 37 و 38
19 سبتمبر
-44 وحدة بالعمارتين 39 و 40
20 سبتمبر
- 22 وحدة بالعمارة 41
21 سبتمبر
من تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة
• وحدات مشروع دار مصر
1 أكتوبر
- المرحلة الرابعة " بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100)، ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134) بالمجاورة 34
2 أكتوبر
- ووحدات بالعمارات أرقام ( 142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193 ) بذات المجاورة.
3 أكتوبر
لمن تخلف عن المواعيد السابقة