قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل، وحتى نهاية شهر أكتوبر، تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الآتي:

• وحدات الإسكان المتميز

3 سبتمبر

- 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1 : 13

4 سبتمبر

- 41 وحدة بالعمارات من 14 : 21

5 سبتمبر

- 37 وحدة بالعمارتين 22 و 23

6 سبتمبر

- 40 وحدة بالعمارتين 24 و 25

7 سبتمبر

لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة

10 سبتمبر

- 42 وحدة بالعمارتين 26 و 27

11 سبتمبر

- 40 وحدة بالعمارتين 28 و 29

12 سبتمبر

- 44 وحدة بالعمارتين 30 و 31

13 سبتمبر

- 44 وحدة بالعمارتين 32 و 34

14 سبتمبر

من تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة

17 سبتمبر

- 44 وحدة بالعمارتين 35 و 36

18 سبتمبر

- 46 وحدة بالعمارتين 37 و 38

19 سبتمبر

-44 وحدة بالعمارتين 39 و 40

20 سبتمبر

- 22 وحدة بالعمارة 41

21 سبتمبر

من تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة

• وحدات مشروع دار مصر

1 أكتوبر

- المرحلة الرابعة " بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100)، ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134) بالمجاورة 34

2 أكتوبر

- ووحدات بالعمارات أرقام ( 142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193 ) بذات المجاورة.

3 أكتوبر

لمن تخلف عن المواعيد السابقة