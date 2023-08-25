قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية والخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لعضوية تحالف «البريكس» ابتداء من يناير العام المقبل؛ يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، منوها إلى أن المكاسب الاقتصادية المترتبة من الانضمام إلى التحالف الاقتصادي تفوق نظيرتها بمجموعة الدول الصناعية السبع الصناعية الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن عضوية البريكس تعزز بدورها مكانة مصر الإقليمية وتزيد من حجم النفوذ الدولي، إلى جانب زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بالعملات المحلية على غرار تجربة الصين وروسيا والهند في وقت سابق، مشيرا إلى تأخر إصدار العملة الموحدة للتحالف؛ نتيجة القيود والعقوبات الدولية الموقعة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على روسيا.

وأوضح أن مميزات تلك الخطوة تكمن في آلية الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والتعامل بالعملات المحلية، مشيرا إلى انعكاس ذلك اقتصاديا على تحسن سوق صرف الجنيه المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة وأزمة نقص الدولار، فضلا عن فتح أسواق سياحية جديدة في البرازيل والأرجنتين؛ لزيادة أعداد السياحة الوافدة.

وتابع أن انضمام مصر إلى اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، والذي يعد منافسا قويا لصندوق النقد الدولي؛ يساعد بدوره الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في نقص العملة من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم الاقتصادات، إلى جانب إتاحة تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارية وشركات القطاع الخاص، فضلا عن منح تمويلات بأسعار فائدة منخفضة.

