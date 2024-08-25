قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «عملية حزب الله اللبناني ضد إسرائيل، والتي تأتي انتقامًا لاغتيال فؤاد شكر، هي بداية لعمليات عسكرية قد تتوسع في المنطقة».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «أمريكا حركت منذ قليل، حاملتي طائرات وغواصة هجومية بالقرب من حدود فلسطين».

وأوضح أن «الصواريخ التي أطلقها حزب الله استهدفت إشغال القبة الحديدية، أما المسيرات فقد تولت عمليات الهجوم ضد القواعد والمنشآت العسكرية الإسرائيلية»، منوهًا أن «الموقف في المنطقة يزداد تأزما، والأيام القادمة حاسمة».

عملية حزب الله اللبناني ضد إسرائيل والتي تأتي انتقاماً لاغتيال فؤاد شكر ، هي بداية لعمليات عسكريه قد تتوسع في المنطقه . أمريكا حركت منذ قليل حاملتي طائرات وغواصه هجوميه بالقرب من حدود فلسطين . الصواريخ التي أطلقها حزب الله إستهدفت إشغال القبه الحديديه ، أما المسيرات فقد تولت… — مصطفى بكري (@BakryMP) August 25, 2024

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.