شهدت منطقة رأس التين غرب الإسكندرية، مساء الأحد، انقطاعًا في أحد الكابلات الحاملة لشبكة الترام، وذلك أثناء مرور أحد القطارات ذات اللون الأزرق.

وبادر عدد من الأهالي إلى وضع «طاولة» أسفل الكابل المنقطع في محاولة لتأمين المارة ومنع اصطدام السيارات به، لحين وصول فرق الصيانة التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب.

وأكدت مصادر بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أن الانقطاع وقع في أحد الكابلات الحاملة للشبكة، لكنه لم يؤثر على حركة تشغيل الترام، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تحركت على الفور للتعامل مع الموقف وإصلاح العطل، دون تسجيل أي إصابات.