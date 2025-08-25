 أمين حزب الله: لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 8:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

أمين حزب الله: لن نتخلى عن السلاح الذي يحمينا من إسرائيل

إسطنبول / الأناضول
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 8:17 م

اشترط الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، لتسليم سلاح الحزب "إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف العدوان والإفراج عن الأسرى وبدء الإعمار".

وقال قاسم في كلمة متلفزة، في مناسبة اجتماعية: "لن نتخلى عن السلاح الذي أعزنا ويحمينا من عدونا الإسرائيلي".

وأضاف: "يجب تسليح الجيش اللبناني وتحميله المسئولية (إخراج إسرائيل من لبنان)، والمقاومة موجودة عامل مساعد".

وتأتي الكلمة بعد سويعات من بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعت فيه تل أبيب أنها ستقلص احتلالها لمناطق في جنوب لبنان، في حال اتخاذ بيروت "الخطوات اللازمة" لنزع سلاح حزب الله.

ومنذ حربها الأخيرة على لبنان، تحتل إسرائيل مناطق في الجنوب اللبناني، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك