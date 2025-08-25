 موقع واللا العبري: الحوثيون فرضوا نظام استنزاف على إسرائيل - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 10:24 م القاهرة
موقع واللا العبري: الحوثيون فرضوا نظام استنزاف على إسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 9:35 م

قال موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، إن الحوثيين نجحوا في فرض نظام استنزاف على إسرائيل، إذ وضعوا شروطًا، وهي: "ما دامت قطاع غزة يُقصف، فسيتم إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة"، بل ويختاروا وتيرة الإطلاق ونطاقه.

وأشار إلى أن كل هجوم يشنه الجيش على أهداف حوثية في اليمن، أملت المؤسسة العسكرية أن يكون الأخير وأن يُحدث تغييرًا في ميزان القوى ضد جماعة الحوثي، لكن تبيّن أن هذه التقديرات كانت أقل من الواقع.


مع مرور الوقت وتزايد عمليات الإطلاق، أدرك الجيش الإسرائيلي أن هناك حاجة إلى شيء آخر، ودخلت الولايات المتحدة في العمليات ضد الحوثيين، ولكن عندما أدرك البيت الأبيض أن التكلفة والأضرار تفوق الفوائد، لجأت القوة العظمى الأولى في العالم إلى المفاوضات، والتي أسفرت في النهاية عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وتُركت إسرائيل خارجًا للتعامل مع الحوثيين بمفردها، باستثناء مسألة الدفاع الصاروخي، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.


وأكد "والا" أن محاولات الجيش الإسرائيلي لضرب سلسلة إمداد الحوثيين في اليمن قد فشلت، ووجد الحوثيون حلولاً بديلة لنقل المواد الخام ومنشآت الإنتاج والتقنيات، كما أن عمليات إسرائيل لتدمير الموانئ لم تُضعف دافع الحوثيون لمواصلة إنتاج الصواريخ.

