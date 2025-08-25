الهند تحذر باكستان من خطر الفيضانات

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، إن الهند حذرت باكستان من احتمال حدوث فيضانات عبر الحدود بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة جنوب آسيا، وذلك في أول اتصال رسمي علني بين الجارتين المتنافستين المسلحتين نوويا منذ أشهر.

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن نيودلهي نقلت المعلومات من خلال القنوات الدبلوماسية بدلا من لجنة مياه نهر السند، وهي الآلية الدائمة التي تم إنشاؤها بموجب معاهدة مياه السند عام 1960 والتي توسط فيها البنك الدولي.

وأضاف مسئول حكومي هندي، أنه تم نقل التحذير "لأسباب إنسانية" وليس بموجب المعاهدة. ولم يصدر تعليق فوري من نيودلهي.

وهذا هو أول اتصال دبلوماسي بين البلدين منذ مايو الماضي، عندما نفذت الهند ضربات صاروخية داخل باكستان ردا على مقتل 26 سائحا في كشمير في أبريل. وردت باكستان بشن ضربات هي الآخرى، مما أثار مخاوف من اتساع دائرة الصراع قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توسط في وقف لإطلاق النار والذي استمر حتى الآن.

يأتي تحذير الهند لباكستان من الفيضانات مع هطول الأمطار الموسمية في المنطقة. وقد تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار في مقتل نحو 800 شخص في باكستان منذ 26 يونيو. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم جراء الفيضانات في الشطر الهندي من إقليم كشمير المنقسم والذي يطالب الجانبان بالسيطرة عليه بالكامل.