بالميراس يوافق على انتقال ألان إلياس إلى مانشستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن نادي بالميراس البرازيلي وافق على بيع لاعبه ألان إلياس إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" ، فإن صفقة تتضمن 5ر37 مليون يورو قيمة ثابتة، إلى جانب 5ر2 مليون يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

ومن المنتظر أن يرحل اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا عن بالميراس بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق تحت قيادة المدرب أبيل فيريرا، حيث خاض 96 مباراة رسمية مع الفريق سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 12 هدفًا.

وكانت آخر مشاركات ألان مع بالميراس أمس الأول الأحد أمام فاسكو دا جاما، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4 /1، وبدأها ضمن التشكيلة الأساسية، فيما يتبقى إتمام بعض التفاصيل النهائية قبل انتقاله إلى إنجلترا.

ويأتي اهتمام مانشستر سيتي بألان تزامنا مع انتقال مواطنه سافينيو إلى توتنهام، إذ يرى النادي الإنجليزي في لاعب بالميراس خيارًا مناسبًا لتعويض رحيل الجناح البرازيلي، خاصة في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز على الأطراف.

وجذب ألان أيضا اهتمام أندية نابولي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا خلال الأشهر الماضية، لكن مانشستر سيتي حسم السباق بعدما تحرك بقوة في المفاوضات، مستفيدًا من شراكته الممتدة مع بالميراس.