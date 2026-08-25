الصين تنتقد تهديد أمريكا بفرض عقوبات على إيران وشركائها التجاريين

انتقدت الصين التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على إيران وشركائها التجاريين، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن بكين تعارض العقوبات الأحادية التي ليس لها أساس في القانون الدولي.

وقال لين في بكين اليوم الثلاثاء إن حربا اقتصادية لن تؤدي إلى حل، ولكنها ستفاقم الصراعات وتعرقل النظام المالي العالمي.

ودعت بكين لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار. وقال لين إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت سابقا باتخاذ إجراءات ضد الشركاء التجاريين لإيران.

ويشار إلى أن الصين تعد أكبر مشترى للنفط الإيراني في العالم. وقال لين ردا على سؤال إن التعاون بين الصين وإيران يتم في إطار القانون الدولي ولا يجب عرقلته.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن بعض الإجراءات تستهدف عدة شركات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة الصينية، بالإضافة إلى أفراد في الصين.

وأضاف البيان أن أمريكا تسعى لتعطيل شبكة إيران العالمية لشراء التكنولوجيا النووية والصاروخية.

وأوضح البيان أنه يقال أن الشركات مثلت كوسيط في عمليات شراء سلع أساسية من أجل إيران، بما في ذلك المعدات التقنية البصرية.