الأمير هاري وميجان وابنهما آرتشي يلتقون بكبير الأساقفة في جنوب أفريقيا

التقى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأربعاء، بكبير الأساقفة، الناشط في مجال مكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ديزموند توتو، بصحبة ابنهما آرتشي / 4 أشهر، الذي يظهر لأول مرة أمام وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.

ويمضى الزوجان اليوم آخر يوم لهما سويا في مدينة كيب تاون، قبل أن يتوجه الأمير في وقت لاحق من اليوم إلى بتسوانا، في إطار جولتهما التي تستمر 10 أيام في جنوب أفريقيا، في حين سوف تبقى ميجان مع آرتشي في جنوب أفريقيا.

وظهرت ميجان وهى تحمل آرتشي أثناء توجههما إلى توتو، الذي استقبلهما هو وزوجته لياه.

ووصف توتو وزوجته لقاء دوق ودوقة ساسكس" بالشرف النادر" وذلك في بيان أصدرته مؤسسة ديزموند ولياه توتو الأسبوع الماضي.

وجرى اللقاء في مقر المؤسسة، وهو مبنى أثري في كيب تاون بناه العبيد.

ومن المقرر أن تلتقى ميجان مساء اليوم برائدات الأعمال والمستثمرات اللاتي يعملن في مجال التكنولوجيا.

وسوف يقوم هاري في بوتسوانا غدا الخميس بزرع أشجار في محمية شوبي فورست تري، كما سوف يزور مشروع لعلاج فيروس العوز المناع البشري " اتش أي في".

وبعد زيارته لأنجولا ومالاوي ،من المقرر أن يلتئم شمل الأمير وزوجته في جنوب أفريقيا ثانية، مطلع أكتوبر المقبل، ليختتما زيارتهما للبلاد في مدينة جوهانسبرج في اليوم التالي.