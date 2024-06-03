جالانت لبلينكن: لا بد من إنهاء حكم حماس وتحديد بديل فلسطيني

ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزير يوآف جالانت، أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حركة حماس ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن جالانت ناقش، في الاتصال الهاتفي مع بلينكن، قضية تحديد البديل الفلسطيني المحتمل لسلطة حماس وتمكينه.

وكان بلينكن ناقش هاتفيا، مع وزيرَين إسرائيليَّين، مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلن الرئيس جو بايدن عنه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وتحدّث بلينكن مع كل من الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بحسب ما قالت الخارجية الأمريكية في بيانَين منفصلين.

وفي كلا الاتصالين، أشاد بلينكن بإسرائيل لتقديمها هذا المقترح، الذي أكد أن مسئولية الموافقة عليه تقع الآن على عاتق حركة حماس.