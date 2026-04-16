الأهلي يفوز على مايو كاني الكاميروني في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، الفوز على حساب نظيره مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات خلال الفترة الحالية وحتى 24 أبريل الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ونجح الفريق في الفوز بفضل حوائط الصد القوية والإرسالات القوية، ليواصل الانتصارات في بطولة إفريقيا.

تقدم الفريق على مايو كاني في الشوط الأول بنتيجة 25-21، وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني بنتيجة 25-18 بعد أداء قوي من اللاعبات على مستوى الضرب، وحسم فريق سيدات طائرة الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-13.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات طائرة الأهلي نظيره ديكارت الإيفواري في ختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا غدًا.