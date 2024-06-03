السياحة تحذر الشركات المنظمة للحج من عدم اتباع ضيوف الرحمن للضوابط السعودية

• مطالب بعدم مخالفة ضوابط الحج والقرارات المنظمة للدخول والخروج من المشاعر المقدسة

حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات المنظمة للحج، من عدم اتباع ضيوف الرحمن لضوابط السلطات السعودية خلال موسم الحج، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط سيتسبب فى تعرض الشركات لعقوبات مشددة، سواء من الوزارة أو من وزارة الحج والعمرة السعودية.

فيما طالبت الوزارة بالتشديد على سائقى الحافلات البرية بعدم ارتداء ملابس الإحرام خلال فترة موسم الحج أو تأدية أي شعيرة مرتبطة بالحج، وحال مخالفة ذلك سيتم إلقاء القبض على السائقين المخالفين من قبل السلطات السعودية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الوزارة حيال الشركة المخالفة، حيث إنه تم إلقاء القبض على عدد من السائقين لمخالفة هذه التعليمات من قبل السلطات السعودية.

وتلقت وزارة السياحة والآثار خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية تضمن المطالبة بضرورة التأكيد على كل المنظمين التابعين لـ"شركات رأس التضامن" بعدم مخالفة ضوابط الحج والقرارات السعودية المنظمة للدخول والخروج من المشاعر المقدسة.

وألزمت السلطات السعودية شركات رأس التضامن السياحية بعدم نقل المخالفين ممن لا يحملون تصريحًا أو تاشيرة حج أو مساعدتهم أو توفير سكن لهم أو التعامل معهم بأي صورة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، كما طالبتهم بالإبلاغ فورا عن كل مخالف لأنظمة الحج ولا يحمل تأشيرة أو تصريح حج.

وأكد الخطاب أنه فى ضوء ذلك فقد قررت وزارة الحج والعمرة السعودية قيامها بعمل حملات أمنية مكثفة فى مساكن مكة وفى طرق ومداخل مكة الرئيسية والفرعية، ولن تتهاون وزارة الحج فى ملاحقة تلك العناصر، كما أكد اتخاذ الإجراءات المشددة تجاه من يثبت معاونته لتلك الفئات المخالفة مع تطبيق الغرامات المالية والإدارية والإبعاد الفورى من المملكة لكل مخالف وعدم دخول المملكة لسنوات".

وكانت وزارة الحج قد طالبت بضرورة تأكد منظمي الحج من إبقاء بطاقة نسك مع الحجاج والتأكيد على حملها والحفاظ عليها طوال فترة بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث إن بطاقة نسك هو وسيلة الدخول الوحيدة إلى المشاعر المقدسة، كما حذرت وزارة الحج من عدم التزام المنظمين التابعين للشركات رؤساء التضامن بتلك التعليمات.

وأكدت وزارة السياحة المصرية، أن الالتزام بحمل البطاقة هو مسئولية مشتركة بين الحاج والشركة، علما بأنه سوف يتم استلام بطاقة نسك الخاصة بالحجاج عن طريق مركز الخدمة الميدانية "المطوف" الخاص بشركة السياحة وفي حال فقدان بطاقة نسك أو ضياعها يمكن التبليغ وطلب بديل لها مباشرة من مركز الخدمة الميدانية التابع للشركة ويتم طلب إعادة الإصدار والاستلام منه بعد إصدارها.

كما تلقت وزارة السياحة والآثار خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية تضمن بعض التعليمات الواجب الالتزام بها من جانب الحجاج المصريين في الموسم الحالي، وأكدت ضرورة إخطار شركات السياحة المصرية بها.

وتضمن الخطاب ضرورة تأكد منظمي الحج من إبقاء بطاقة نسك مع الحجاج والتأكيد على حملها والحفاظ عليها طوال فترة بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث إن بطاقة نسك هو وسيلة الدخول الوحيدة الى المشاعر المقدسة.. كما حذرت وزارة الحج من عدم التزام المنظمين التابعين للشركات رؤساء التضامن بتلك التعليمات.

ونوهت وزارة السياحة بأن الالتزام بحمل البطاقة هو مسؤولية مشتركة بين الحاج والشركة، علما بأنه سوف يجرى استلام بطاقة نسك الخاصة بالحجاج عن طريق مركز الخدمة الميدانية "المطوف" الخاص بشركة السياحة وفي حال فقدان بطاقة نسك أو ضياعها يمكن التبليغ وطلب بديل لها مباشرة من مركز الخدمة الميدانية التابع للشركه ويتم طلب إعادة الإصدار والاستلام منه بعد إصدارها.

كما شددت وزارة الحج على ضرورة متابعة قدوم ومغادرة الحجاج لموسم حج 1445 هجريا، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عنهم فى حالة عدم مغادرتهم المملكة والالتزام التام بما ورد في وثيقة التعليمات المنظمة لمكاتب شئون الحجاج لعام 1445 هجريا.

ويتعين على الشركة التواصل الفوري مع مركز الخدمة الميدانية (المطوف) التابع لها، وكذا غرفة عمليات مكتب شئون الحج السياحى المصرى بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة للإبلاغ عن أى حالة عدم مغادرة أو تغيب، حتى يتسنى لوزارة السياحة والآثار إخطار البعثة الرسمية للحج.

وفى سياق متصل، أخطرت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج بضرورة الالتزام ببعض التعليمات فى ضوء الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم الحج السياحى 1445هـ...تضمنت التعليمات ضرورة التشديد على إدارج أسماء السائقين والمشرفين للحج البري فى جدول منفصل داخل البيان الخاص بالحجاج، وقيام كل شركة رأس تضامن بعمل بيان منفصل لكل حافلة ومستقل عن الحافلات الأخرى التابعة لذات الشركة والمغادرين معا على ذات العبارة وذلك وفقا للتعليمات الواردة من السلطات الأردنية والجسر العربى بمدينة العقبة الأردنية.

ويلزم قيام الشركات رأس التضامن بإنهاء إجراءات تسجيل بيانات الاستعداد المسبق على موقع المسار الإلكتروني فى أسرع وقت ممكن، وكذا ضرورة دخول حافلات البرالناقلة للحجاج عبر منفذ حالة عمار بحد أقصى يوم 29 ذو القعدة 1445هـ، حيث إنه وفقاّ للتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الحافلات البرية المتأخره سوف يتم توقيع غرامة مالية قدرها (100) ريال سعودى عن كل حاج داخل الحافلة، وتشديد الغرامة على الشركات الذى سبق تطبيق الغرامة عليها الموسم الماضى.

وطالبت الوزارة بالتشديد على سائقى الحافلات البرية بعدم ارتداء ملابس الإحرام خلال فترة موسم الحج أو تأدية أي شعيرة مرتبطة بالحج، وحال مخالفة ذلك سيتم إلقاء القبض على السائقين المخالفين من قبل السلطات السعودية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الوزارة حيال الشركة المخالفة، حيث إنه تم إلقاء القبض على عدد من السائقين لمخالفة هذه التعليمات من قبل السلطات السعودية.