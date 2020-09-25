أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 32817 إصابة جديدة بفيروس كورونا و831 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت معطيات وزارة الصحة يوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4 ملايين و661 ألفا و987 إصابة، وحصيلة الضحايا 139 ألفا و934 شخصا.

يذكر أن البرازيل سجلت ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثاني أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل 31 مليون حالة عالميا