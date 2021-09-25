تقرير مغربي – الوداد ينهي مفاوضات بيراميدز ويرفض رحيل الكرتي

ابتعد وليد الكرتي، لاعب الوداد المغربي، عن الانضمام لفريق بيراميدز، بعد تعثر المفاوضات في الساعات الأخيرة بين مسؤولي الناديين.

ووفقًا لتقرير في صحيفة «المنتخب» المغربية فإن إدارة نادي الوداد المغربي، أنهت المفاوضات مع نادي بيراميدز بشأن لاعب الفريق وليد الكرتي، وأن اللاعب لن يغادر صفوف الفريق.

وكان فريق بيراميدز قد دخل في مفاوضات جادة مع الوداد من أجل التعاقد مع الكرتي من أجل تقوية الصفوف قبل اغلاق فترة الانتقالات الصيفية في مصر.

وحسبما أفادت الصحيفة المغربية، فإن إدارة نادي الوداد أنهت المفاوضات مع بيراميدز وأن اللاعب مستمر مع حامل لقب الدوري المغربي.

وأضافت أن بيراميدز عرض ما يزيد على مليون دولار من أجل شراء عقد اللاعب وهو ما لم يوافق عليه الفريق المغربي.

وكان نادي الزمالك أحد الأندية التي أبدت رغبة في التعاقد مع نفس اللاعب في وقتٍ سابق بحسب تصريحات سابقة لسعيد الناصيري.