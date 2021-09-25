أظهر استطلاع جديد أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن مواطني الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى ألمانيا على أنها قوة جديرة بالثقة ومؤيدة لتوحيد أوروبا.

ويعتبر نهج المستشارة أنجيلا ميركل في البحث عن حلول وسط بين المصالح المتنافسة مصدرًا رئيسيًا لصورة برلين الإيجابية بين الأوروبيين.

لكن وفقا لمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية فإن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى ألمانيا أكثر رؤية وشجاعة لتقوية أسسها والدفاع عن مكانتها في العالم.

وما زال الألمان غير قادرين على تخيل بلدهم بدون المستشارة ميركل، قد يكون هذا بسبب ملامح المرشحين الجديدة أو الجودة المنخفضة للحملة الانتخابية. لكن يبدو أن شخصية ميركل تقدم تفسيراً أفضل لحذر الألمان من رؤية شخص آخر في مقعد المستشارية.

كانت ميركل رمزًا مثاليًا لروح العصر الألماني في بداية القرن الحادي والعشرين. يعكس أسلوبها السياسي وقراراتها التغييرات المهمة التي حدثت في المجتمع الألماني والسياسة في السنوات الـ 16 الماضية ، فضلاً عن الرغبة العارمة في الحفاظ على الوضع الراهن لأطول فترة ممكنة من خلال تجنب التحولات الثورية. لا عجب أن الألمان سيفتقدونها.

كما يتضح من استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، فإن لديهم توقعات كبيرة لألمانيا ويثقون في القيادة الألمانية.

وأظهر الاستطلاع أنه على الرغم من سياسات ميركل التي غالبًا ما تكون مثيرة للانقسام ، فإن الأوروبيين يميلون إلى رؤية برلين كقوة تكاملية وجديرة بالثقة وقوة مؤيدة لأوروبا. إنهم يعتبرون ميركل على أنها تمثل وحدة الاتحاد الأوروبي.

بعبارة أخرى ، أدت تصرفات برلين في العقود الأخيرة إلى زيادة التوقعات حول قدرة ألمانيا على أن تكون الزعيمة الخيرية التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي الذي مزقته الأزمات بشدة.

طوال سنوات ميركل ، كان شعار الحكومة الألمانية حول دورها في الاتحاد الأوروبي دائمًا هو "الحفاظ على تماسك الاتحاد"

أصبح هذا واضحًا بشكل خاص بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة وانتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة. كان هدف ميركل هو منع انهيار الركائز السياسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي وتقويته كحصن ضد تآكل النظام الدولي الليبرالي.

وما يعبر عن مكانة ميركل في أوروبا هو اختيار الأوروبيين ميركل "كرئيس للاتحاد الأوروبي"، ردًا على سؤال افتراضي لمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بشأن لمن سيصوتون لـ `` رئاسة الاتحاد الأوروبي '' في حال ترشح كل ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث صوت 41 في المائة من الناخبين لميركل ، مقارنة بـ 14 في المائة فقط لماكرون.

وبفضل ميركل فإن ألمانيا اليوم قوة رائدة يضع فيها العديد من الأوروبيين ثقتهم للدفاع عن مصالحهم في مجموعة من القضايا. خاصة في المجالين السياسة الاقتصادية والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وينظر الأوروبيون إلى ميركل على أنها زعيمة أوروبا الحرة. ويقدر العديد من الأوروبيين الموقف الذي تبنته ميركل خلال أزمة الهجرة. ما أظهر ألمانيا كمدافع عن تلك القيم والمبادئ ذات الأهمية الوجودية للديمقراطية الغربية.

ومن المتوقع أن يساعد إرث ميركل على إقناع مواطني الاتحاد الأوروبي بأن ألمانيا قوة أوروبية مهمة ما يوفر للقيادة الألمانية القادمة بعد ميركل أساسًا متينًا يمكن البناء عليه.

ومع ذلك ، فإن سياسة ميركل التي تتمثل في البقاء على الحياد وتجنب الحلول الصعبة لمآزق أوروبا لا يبدو أنها مقاربة قابلة للتطبيق للتحديات المقبلة. الجانب السلبي في الرغبة في إشراك الجميع وجعل التماسك في الاتحاد الأوروبي أولوية مطلقة هو أنه يحد من قدرة الفرد على التصرف. ومن المستحيل معالجة العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها أوروبا بطريقة ميركل.

لذا من غير المرجح أن تعمر "الميركلية" بعد ميركل ليس لأنها فقط هي التي تستطيع ممارستها فقط ولكن لأن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى ألمانيا أكثر رؤية وشجاعة لتقوية أسسها والدفاع عن مكانتها في العالم.

ويبدو أن العديد من الأوروبيين على استعداد لقبول هذا التحول - وربما ينتظرون برلين لبدء ذلك.