القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "خالد.ع.أ.ع.أ" بإجمالي 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و588 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة - وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت - أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأضاف أنه بتوجيه من وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا شركة التشييد الشرقي للمقاولات بجده ، ونجح في الحصول على مستحقات العامل المذكور الذي يعمل فني كهرباء لدي الشركة وبلغ إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي.