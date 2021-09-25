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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22 ألفا و72 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 1312 إصابة بالفيرو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و991 ألفا و628 إصابة.

وأشار التقرير، إلى شفاء 5310 أشخاص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و892 ألفا و413.

ولفت التقرير، إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 ألفا و547 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى أربعة ملايين و623 ألفا و339 شخصا.